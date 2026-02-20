Bruciano rifiuti di cantiere: denunciati dai carabinieri
Nei guai due cittadini romeni residenti in Veneto, sorpresi alla periferia di Borgo Valsugana dopo le segnalazioni di alcuni passanti
BORGO VALSUGANA. Rifiuti dati alle fiamme in un’area periferica del paese: i carabinieri i Borgo hanno denunciato due cittadini rumeni, residenti in Veneto e di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose.
L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato fumo chiaro e avvertito un forte odore acre, simile a quello della plastica fusa, provenire da un terreno adiacente alla strada, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un immobile.
Giunti sul posto in pochi minuti, i carabinieri hanno trovato i due presunti responsabili – uno dei quali dipendente di un’impresa edile – mentre all’interno di un bidone di latta erano ancora in combustione diversi materiali di scarto. Si trattava di rifiuti depositati in maniera incontrollata e riconducibili ai lavori edili.
Al termine degli accertamenti, i militari hanno deferito i due uomini, in concorso e in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.