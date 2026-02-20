Bruciano rifiuti di cantiere: denunciati dai carabinieri

BORGO VALSUGANA. Rifiuti dati alle fiamme in un’area periferica del paese: i carabinieri i Borgo hanno denunciato due cittadini rumeni, residenti in Veneto e di età compresa tra i 25 e i 30 anni, per combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato fumo chiaro e avvertito un forte odore acre, simile a quello della plastica fusa, provenire da un terreno adiacente alla strada, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un immobile.

Giunti sul posto in pochi minuti, i carabinieri hanno trovato i due presunti responsabili – uno dei quali dipendente di un’impresa edile – mentre all’interno di un bidone di latta erano ancora in combustione diversi materiali di scarto. Si trattava di rifiuti depositati in maniera incontrollata e riconducibili ai lavori edili.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno deferito i due uomini, in concorso e in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.