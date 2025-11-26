Panarotta, via libera alla riapertura «sperimentale» delle piste da sci

Fra meno di un mese le piste della Panarotta riapriranno, seppur in via sperimentale. Lo ha comunicato oggi pomeriggio, con unas nota ufficiale, la controllata della Provincia Trentino Sviluppo S.p.A.

«Grazie all’impegno - vi si legge - di Provincia, Trentino Sviluppo e della comunità locale, l’avvio della nuova gestione da parte di Lagorai 2002, inizialmente previsto a partire dall’estate 2026, è stato anticipato.

Sarà una stazione a misura di famiglia, aperta come palestra dello sci per bambini e principianti durante le vacanze natalizie fino al 6 gennaio e poi durante il periodo di Carnevale e nei weekend di gennaio e febbraio.

L’intesa è stata siglata dal vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, dal legale rappresentante di Lagorai 2002 Stefano Frisanco, dal presidente dell’Azienda per il turismo Valsugana Denis Pasqualin e, per presa visione, dall’assessore provinciale al Turismo Roberto Failoni e dal presidente della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol Andrea Fontanari».