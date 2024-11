Daniel Sartori di Olle campione italiano del cubo di Rubik

BORGO. Il titolo è arrivato in occasione della finalissima del Rubik's Italian Championship, evento che si è tenuto presso il palazzetto dello sport di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Per la prima volta Daniel Sartori, grande appassionato del cubo di Rubik, si porta a casa la vittoria nella categoria 5x5x5 in occasione di una manifestazione organizzata dall'Associazione Cubing Italy, riconosciuta come Organizzazione Regionale per l'Italia dalla World Cube Association e dall'azienda produttrice dell'originale cubo di Rubik, la Spin Master.



A Roma erano presenti quasi 300 giocatori da tutta Italia e dall'estero (16 le nazioni presenti), che si sono sfidati sia nelle versioni classiche che nelle numerose categorie che hanno visto protagonisti cubi di diverse dimensioni.



Il ragazzo di Olle si è laureato campione italiano mettendosi alle spalle, nella prova vinta da Lucas Dèglise ma fuori classifica, Giacomo Daniele Corò e Giovanni Gentili fermando il cronometro sul tempo di 53"90. Ha chiuso al secondo posto nella categoria 3x3x3, alle spalle di Valerio Locatelli, con il tempo di 7"17 conquistando la medaglia di bronzo nella finale 6x6x6 vinta dal bolzanino Paolo Marino davanti a Giovanni Gentili e Daniel Sartori. Marino si è portato a casa il titolo di campione italiano nella categoria 7x7x7 chiudendo al terzo posto nella finale della categoria Clock.



Sia Sartori che Marino hanno fatto incetta di medaglia, dimostrando l'alta qualità che avevano già messo in mostra in occasione di una recente gara ospitato al palazzetto dello sport di Borgo Valsugana.



La grande partecipazione alla tre giorni del Rubik's Italian Championship di Guidonia Montecelio ha confermato il trend dello speedcubing, disciplina sportiva che consiste nel risolvere il cubo sempre più velocemente. Una disciplina che fin da giovane ha appassionato Daniele Sartori.



Inventato nel 1974 dallo scultore ungherese Ernõ Rubik, dopo mezzo secolo il cubo di Rubik continua a incantare persone in tutto il mondo. Un rompicapo che fin dall'inizio si è rivelato capace di incuriosire il mondo della scienza e della matematica, diventando in poco tempo anche un'icona pop dal design inconfondibile, ma soprattutto un gioco intergenerazionale per le menti curiose di tutto il mondo.