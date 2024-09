Perde l’equilibrio e finisce in un pendio, un biker trentino portato al S.Chiara in elicottero

RONCEGNO. Un biker di 57 anni di Villa Lagarina è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati dopo essere caduto in mountain bike nei pressi di malga Trenca, sopra l'abitato di Roncegno, in Valsugana. L'uomo stava affrontando un sentiero in discesa con la mountain bike, quando ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato lungo un ripido pendio per una decina di metri, finendo nel greto di un torrente asciutto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 da un compagno di escursione.



La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione Bassa Valsugana del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco di Roncegno.



I soccorritori e l'equipe dell'elisoccorso, con il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e i sanitari, hanno raggiunto l'infortunato, cosciente ma dolorante. Dopo averlo stabilizzato, lo hanno imbarellato e trasportato fino all'elicottero, atterrato a poca distanza dal luogo dell'incidente, per poi trasferirlo all'ospedale Santa Chiara di Trento.