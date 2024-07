Incidente a San Prospero, il sindaco di Borgo: “Vicini a chi è rimasto coinvolto”

BORGO. È il sindaco di Borgo Enrico Galvan ad annunciare che le giostre per la festa di San Prospero oggi (lunedì 15 luglio) resteranno ferme per rispetto dopo il grave incidente di domenica sera quando due ragazze sono volate da una giostra del luna park. L'incidente si è verificato verso le 23 sulla giostra Topspin, quella con i seggiolini che portano il pubblico su e giù velocemente.

Dalla prima ricostruzione due ragazze sarebbero cadute, travolgendo una bambina che stava camminando sotto la giostra. Le tre ferite sono state trasportate all'ospedale S.Chiara di Trento: la più grave è una ragazza di 23 anni, ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La giostra è stata messa sotto sequestro, indagano i carabinieri intervenuti insieme agli ispettori Uopsal.

«Nella tarda serata del 14 luglio si è verificato un grave incidente in un'attrazione di San Prospero che ha coinvolto più persone, una in particolare in gravi condizioni di salute – scrive il sindaco su Fb – ringrazio gli operatori di Trentino Emergenza per il pronto intervento e le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e i volontari che hanno permesso di gestire l'emergenza. Per rispetto delle persone coinvolte e della grave tragedia che ha colpito la comunità tutta si è deciso di sospendere nella giornata di oggi l'attività di tutte le giostre. Rivolgiamo una preghiera affinché chi è stato coinvolto possa tornare ai propri cari il prima possibile».