Il flop: Grand Hotel Imperial chiuso da domenica scorsa, mandati a casa 32 dipendenti

LEVICO TERME. Il giorno dell'Epifania non si è portato via soltanto tutte le feste, ma anche 32 posti di lavoro garantiti finora al Grand Hotel Imperial Terme di Levico dalla società Fidelity Italia srl, controllata da soci tedeschi. L'albergo più prestigioso della zona laghi e uno dei più antichi del Trentino è chiuso infatti dal 7 gennaio e il personale che in questi anni ne ha curato pulizia, accoglienza, cucina e trattamenti ora è a piedi.



Al momento vi è un solo potenziale acquirente interessato. Difficile che la struttura possa essere riaperta a breve, sicuramente non in primavera. Il prezzo per l’acquisto dello storico albergo è di 10 milioni.



Tutto sull’Adige in edicola