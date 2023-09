Salute, diritto o privilegio? A Borgo serate sulla sanità pubblica nell'epoca neoliberista

BORGO VALSUGANA. Buona partecipazione di pubblico, ieri sera, venerdì, alla prima delle due serate in programma sulle tematiche della sanità pubblica, all'auditorium del Polo Scolastico di Borgo.

Si tratta di iniziative incentrate sull'esigenza di connettere medicina, economia e attivismo. L'iniziativa arriva dalle associazioni SlowCinema, Taiapaia e Mosaico in collaborazione con la Banca Etica Trento, Emergency e la sezione Anpi di Trento.

L'argomento è di grande rilevanza: l'evoluzione e lo stato della salute dei cittadini e della sanità pubblica nell'epoca del neoliberismo, cominciata ormai da decenni.

Ieri sera si è svolta una conferenza sul tema "Sanità pubblica, una conquista da non perdere", moderata dal giornalista Mattia Frizzera e con la partecipazione di Paolo Bortolotti, medico neurologo e consigliere dell'Ordine dei medici di Trento, Maria Pina Rizzo del Comitato veneto salute pubblica, e l'economista Paolo Ramazzotti.

Il secondo appuntamento, sempre negli spazi del Polo Scolastico di Borgo Valsugana, è in programma questa sera, sabato 30 settembre, alle 20, con la proiezione del film documentario "C'era una volta in Italia" di Federico Greco e Mirko Melchiorre. La storia: Cariati, uno sperduto paesino della Calabria affacciato sullo Jonio. La sanità pubblica è ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Con il Piano di rientro è stato chiuso anche l’ultimo ospedale della zona: uno dei 18 ospedali cancellati nel giro di una notte in tutta la Calabria. Un manipolo di ribelli di ogni età decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo alcuni dei più importanti intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali ci svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati. Nella pellicola gli interventi di Ken Loach, Gino Strada, Jean Ziegler, Vittorio Agnoletto e Roger Waters dei Pink Floyd.

A seguire il dibattito, moderato dal giornalista Zenone Sovilla, per parlare ancora di salute (intesa come un diritto o una merce?) con la partecipazione di Nicoletta Dentico, esperta di salute globale tra le protagoniste del film, già direttrice per l'Italia di Medici senza frontiere .

L'ingresso alle due serate è libero, gratuito ed aperto a tutti.