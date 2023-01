Giovane boscaiolo travolto da un albero a Tonadico: ricoverato in codice rosso

TRENTO. Un giovane boscaiolo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in Primiero.

L'allarme è scattato poco prima delle 11 a Tonadico e sul posto sono giunte l'aumbalanza e quindi anche l'elicottero di Trentino Emergenza.

Il ragazzo sarebbe stato travolto da un albero che stava tagliando, nei boschi della frazione del comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari e il personale del soccorso alpino della zona, per recuperare la persona infortunata, rimasta sotto la pianta.

[foto credits: v igili del fuoco volontari di Primiero San Martino di Castrozza]