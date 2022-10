Trentino in lutto, è morta una persona speciale: addio al missionario Egidio Pedenzini

NOVALEDO. Ha dedicato la sua vita agli ultimi, senza mai paura di sporcarsi le mani. E tra gli ultimi ha concluso la sua esistenza. Padre Egidio Pedenzini, 83 anni, originario di Novaledo ma da oltre cinquant'anni missionario della Consolata in Kenya, in aiuto alle popolazioni nomadi, è morto ieri mattina all'ospedale di Nairobi, dove era ricoverato da tempo.



«Purtroppo è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto sentire. Ma non ci fermeremo. Anzi, ancora di più ci sentiamo in dovere nel proseguire la nostra opera di aiuto a quella missione dove la gente è davvero poverissima e la situazione peggiora di giorno in giorno...».



Anche per Roberto Paccher, vice presidente del Consiglio regionale, che a Novaledo è cresciuto e vive, quello di padre Egidio era un volto famigliare: «Provo un grandissimo dolore”.

