Casa di riposo Suor Agnese di Castello Tesino, arriva il "grazie" di Mario Draghi

CASTELLO TESINO. Una testimonianza di profonda umanità e di grande senso civico. Con queste parole, arrivate nei giorni scorsi all'Apsp Suor Agnese di Castello Tesino, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha voluto ringraziare gli ospiti e gli animatori della struttura, protagonisti del video "Pan di sudore ha gran sapore".



L'iniziativa, presentata anche dall'Adige nei mesi scorsi, è stata realizzata durante la seconda ondata di pandemia, settimane davvero difficili anche per l'Apsp "castelaza". Prendendo lo spunto da un libro che raccontava le storie di vita e di lavoro degli anziani ospiti, era nata l'idea di farle leggere da personaggi famosi. Così, grazie all'intraprendenza di Teresa Biasion del Servizio Animazione e di tutto lo staff, uno dopo l'altro hanno aderito diversi vip: da Vittorio Sgarbi a Carlo Conti fino a don Mazzi, Mara Venier, Andrea Lucchetta, Ron, Katia Ricciarelli e Antonio Cabrini. Un tam-tam, un passa parola che in poche settimane ha coinvolto ben 27 personaggi. Hanno detto sì anche Maria Concetta Mattei, Angela Melillo, Gabriele Cirilli, Maria Grazia Cucinotta, Francesco Paolantoni, l'astrologo Paolo Fox, Katia Ricciarelli, Tony Capuozzo, Tullio Solenghi e Marco Columbro.



Il tutto all'insegna della solidarietà, per aiutare una casa di riposo della Lombardia, Casa Serena di Leffe, in provincia di Bergamo. A cui sarà devoluto l'intero incasso per la vendita del dvd. Gli anziani sono stati contentissimi, hanno seguito tutta la produzione, contendendosi i personaggi famosi che avrebbero dovuto leggere le loro storie. Voce narrante del video quella di suor Teresa Biasion, le letture dei vip sono state realizzate nei luoghi più belli e simbolici della valle: musei, chiese e giardini. Ad ogni vip la direzione della casa ha spedito, oltre al dvd, un cesto con i prodotti tipici del Tesino ed una serie di pubblicazioni sulla storia, le tradizioni e le strutture turistiche presenti in zona. Una copia del dvd è arrivato persino a palazzo Chigi.



Sul tavolo del presidente del consiglio Mario Draghi. «Ho apprezzato l'idea di realizzare un video con cui raccontare le vite di alcuni ospiti della vostra struttura. Storie - si legge nella lettera - da cui traspare tutta la bellezza e la forza di generazioni che hanno contribuito a costruire l'Italia con spirito di sacrificio e impegno». E Draghi il dvd lo ha sicuramente visto.



«Penso per esempio a Serafina, delegata delle donne rurali - prosegue - che percorreva il Trentino cercando di dare il proprio contributo affinché le donne potessero essere più colte e libere. Oppure ad Angiolo, il panettiere, che lavorava di notte per servire tutte le mattine, con orgoglio, la sua comunità. A voi il mio encomio personale - conclude il presidente del consiglio - con l'augurio che possa coincidere con l'inizio di una stagione più lieta, ma altrettanto ricca di generosità».



Finora sono stati circa 300 i dvd acquistati con le richieste arrivate all'Apsp di Castello Tesino da tutta Italia: dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Non solo istituti o case di riposo, anche gente comune. Copia del dvd può essere richiesta scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica. L'offerta è libera.