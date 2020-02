Nella notte tra lunedì e martedì sono stati danneggiati due mezzi della polizia locale. Un lunotto posteriore distrutto, un atto vandalico su cui stanno indagando le forze dell’ordine e segnalato su Facebook anche dal consigliere di minoranza della Lega Davide Decarli .



Da tempo i mezzi in dotazione al corpo sono parcheggiati all’esterno, a causa dei lavori che stanno interessando la zona interrata di via Spagolla, nei pressi della scuola media. I posti auto presi di mira si trovano in una zona adiacente alla provinciale ma lontano da occhi indiscreti. Nell’area, come segnalato dallo stesso Decarli, non è in funzione nessuna telecamera