RANZO. Un motociclista di 23 anni è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento con l'elicottero in seguito ad un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 10.30 al secondo chilometro della strada provinciale 18 dei laghi di Terlago e Lamar, sulla diramazione tra Lon e Ranzo, in Valle dei Laghi. Sul posto il personale sanitario, con ambulanza ed elisoccorso, le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco volontari di Vezzano.

Secondo le prime informazioni il motociclista è andato a sbattere contro una pala meccanica in un tratto in cui sono in corso lavori di messa in sicurezza della parete sovrastante la carreggiata.