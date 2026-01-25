CAVEDINE. Da ore le sorelle cercavano di mettersi in contatto con lui e, non avendo ricevuto risposte, hanno deciso di dare l'allarme. A casa di Lorenzo Turrina, 61 anni, di Cavedine, sono arrivati i vigili del fuoco volontari e l'ambulanza, ma quando i soccorsi hanno varcato la porta dell'abitazione di via IV Novembre non c'era più nulla da fare.



L'uomo, che lavorava come inserviente all'asilo di via Petrarca a Trento, era riverso a terra, ormai privo di vita. Forse un malore improvviso o una caduta si sono rivelati fatali. Per fare piena luce sulle cause della morte, la procura ha disposto l'autopsia.



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