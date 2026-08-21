TRENTO. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina, venerdì 21 agosto, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via De Gasperi, all’ingresso del centro abitato di Terlago.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Terlago, coordinati dal vicecomandante Stefano Trentini. Durante le operazioni di spegnimento, per ragioni di sicurezza, sono state evacuate tutte le persone presenti nel condominio.

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Attorno alle 7 gli altri inquilini hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.

Resta invece temporaneamente fuori casa la persona che si trovava nell’appartamento interessato dall’incendio, che ha riportato gravi danni e al momento non è utilizzabile.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti di Trento, impegnati nelle verifiche tecniche. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.