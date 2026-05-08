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TRENTO. Prima la torta a base di cioccolato e benzodiazepine (un potente psicofarmaco) servita al padre e allo zio, entrambi ultraottantenni. Poi la corsa verso casa di quest'ultimo, per portare via del denaro, ma soprattutto, degli importanti atti sulle proprietà di famiglia, non prima però di aver tagliato i freni della macchina del parente.
Sono pesanti le accuse mosse dalla Procura di Trento ad un cinquantenne della Valle dei Laghi, che deve rispondere di tentato omicidio e rapina.
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