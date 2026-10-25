VEZZANO. Volti nuovi nell’albo d’oro del Sentiero 618, la staffetta di corsa in montagna che chiude la stagione trentina. Nella tredicesima edizione organizzata dal Gs Fraveggio a trionfare in campo maschile sono stati, per la prima volta, Mattia Baldo e Kevin Fantinato, autori dei due migliori tempi di frazione e vincitori in 1h12'33". A prendersi la scena sono stati anche i bresciani della Libertas Valsabbia Michele Massetti e Cristina Manni, che alla prima partecipazione hanno firmato il nuovo record della categoria mista. In gara 120 coppie, provenienti dal Trentino e da fuori provincia.

Il successo della coppia formata dal moriano dell’Atletica Trento e dall’atleta di Caldonazzo è maturato già nella prima frazione. Dopo la partenza in linea, Baldo ha fatto subito l’andatura e nella salita verso i pozzi glaciali Antonio Stoppani ha preso margine su Luca Geat e Kevin Maniotti, consegnando il testimone nel centro di Vezzano con 15 secondi di vantaggio. Fantinato ha poi gestito con un ritmo alto, chiudendo con il miglior tempo di giornata, 36'04". «Mattia mi ha dato un cambio strepitoso, servendomi la leadership su un piatto d’argento», ha raccontato. Secondo posto a 1'32" per Geat ed Emilio Perco, terzi a quasi quattro minuti Stefano Gretter e Andrea Debiasi, vincitori anche della categoria riservata ai tesserati Sat.

Nella categoria mista Massetti e Manni hanno chiuso in 1h22'05", undicesimo tempo assoluto, migliorando di 36 secondi il primato di Irene Baldessari ed Emilio Perco. «Non pensavamo di andare così forte. Non conoscevamo il percorso e nella prima salita ho un tantino esagerato», ha ammesso Massetti. Al secondo posto i fratelli Giulia e Michele Marchesoni di Vigolo Vattaro, con Giulia autrice del miglior tempo femminile in 44'23". Terzi Arianna Pasero ed Emanuele Franceschini.

Tra le donne si sono imposte Emanuela Bronzetti e Roberta Faes in 1h43'29", davanti di 55 secondi a Silvia Piccinelli e Serena Botticini. Nelle classifiche di categoria successi per Marco Zandonella e Stefano Fedrizzi nella over 100 e per Franco Torresani, il «prete volante», e Marco Premoli nella over 120 maschile; Rosaria Vicentini e Donatella Svaldi hanno vinto la over 120 femminile.

Soddisfatto il presidente del comitato organizzatore Mauro Bressan: «Il Sentiero 618 è un fiore all’occhiello, perché si svolge a coppie e richiama atleti che partecipano per il gusto di condividere un’esperienza sportiva. Ci rende orgogliosi che siano arrivati a Vezzano tanti atleti da fuori provincia».