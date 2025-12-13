PADERGNONE. Un grave incidente stradale si è verificato sabato 13 dicembre nel primo pomeriggio a Padergnone, nel comune di Vallelaghi, in Trentino. Lo scontro frontale ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di nove persone, tra cui tre bambini.



Una bambina di 3 anni, un bambino di 9 anni e una bambina di 11 anni sono feriti in modo non grave. Ben più preoccupanti sono invece le condizioni dei loro genitori, di 40 e 41 anni, che hanno riportato ferite serie e sono in rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento.



Altre tre persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state trasportate presso l'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. I vigili del fuoco volontari di Lasino, Padergnone e Vezzano, insieme ai colleghi permanenti di Trento, hanno dovuto ricorrere alle pinze idrauliche per rimuovere i tetti dei veicoli ed estrarre gli occupanti dalle lamiere. Un'operazione delicata che ha richiesto diversi minuti di lavoro.



Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale intervenuta sul posto, uno dei due veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, rendendo lo scontro inevitabile con l'auto che viaggiava in direzione opposta. Uno ha viaggiava verso Riva del Garda, l'altro verso Trento. Pesanti le ripercussioni sul traffico.