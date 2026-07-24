TERLAGO. Una nuova scuola pensata per accompagnare la crescita dei più piccoli e rafforzare il legame tra educazione, famiglie e territorio. È stata inaugurata ieri pomeriggio a Terlago, nel comune di Vallelaghi, la nuova scuola dell'infanzia provinciale, che porta il nome "La mongolfiera blu". La cerimonia è stata accompagnata dall'apertura di una mostra dedicata alla storia dell'istituto e all'evoluzione della didattica nel corso degli anni.

Alla cerimonia ha partecipato l'assessore provinciale Francesca Gerosa, che ha sottolineato il ruolo centrale della scuola dell'infanzia nel percorso educativo dei bambini. «Ho trovato una forte alleanza tra la scuola, le famiglie e la comunità, strategica per costruire basi solide per la crescita e la formazione dei bambini», ha affermato. Gerosa ha inoltre ringraziato il Comune di Vallelaghi per la realizzazione dell'opera e il personale scolastico per l'impegno quotidiano, elogiando anche il lavoro svolto con i bambini nella realizzazione della mostra.

Presente anche il sindaco Lorenzo Miori, che ha ricordato come la nuova struttura rappresenti un investimento di circa 4 milioni di euro. «È un'opera complessa e fortemente voluta per rispondere alle esigenze delle famiglie», ha spiegato, ricordando anche gli interventi in corso alla scuola dell'infanzia di Ranzo e l'attivazione del servizio di tagesmutter, nell'ambito delle politiche comunali dedicate alla prima infanzia.

La nuova scuola dell'infanzia di Terlago ospita attualmente 49 bambini, suddivisi in due sezioni, con la possibilità di attivarne una terza in futuro. Coordinata da Martina Bassetti, la struttura può contare su quattro insegnanti di ruolo, oltre al personale dedicato ai bambini con bisogni educativi speciali e al servizio di prolungamento.

Particolarmente significativo il nome scelto per la scuola, "La mongolfiera blu", simbolo del viaggio educativo e della crescita dei bambini. Il colore blu richiama la figura di Annalisa Leonardi, storica insegnante della scuola di Terlago, scomparsa due anni fa, alla cui memoria è dedicata la struttura. All'ingresso è stata inoltre allestita una mostra che ripercorre la storia della scuola dalla fondazione, avvenuta nel 1907, fino ai giorni nostri, raccontando l'evoluzione delle metodologie didattiche e il legame con la comunità.