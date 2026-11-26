TRENTO. Più risorse alla Comunità della Valle dei Laghi e un fondo di riserva per far fronte a eventuali necessità aggiuntive legate al diritto allo studio. Gli assessori provinciali Giulia Zanotelli e Francesca Gerosa intervengono sulla questione delle tariffe delle mense scolastiche, precisando che la loro determinazione spetta alle singole Comunità di valle.

La revisione dei criteri di distribuzione delle risorse è il risultato di un percorso condiviso tra Provincia, Consorzio dei Comuni Trentini e rappresentanti delle Comunità. Il lavoro è confluito nel Protocollo d’intesa sulla finanza locale per il 2027, approvato all’unanimità dal Consiglio delle autonomie locali. Con il nuovo riparto, sottolineano le assessore, la Comunità della Valle dei Laghi beneficia di risorse aggiuntive rispetto agli anni precedenti.

Sul fronte del diritto allo studio, la Provincia ha inoltre previsto uno specifico fondo di riserva da 350 mila euro, destinato a coprire eventuali maggiori necessità, comprese quelle derivanti dalle variazioni del numero dei rientri pomeridiani degli studenti e degli orari scolastici.

Con la manovra finanziaria 2027, la Giunta provinciale ha stanziato un ulteriore milione di euro per il complesso delle funzioni trasferite alle Comunità di valle, portando il budget a 151 milioni di euro annui.

Le risorse sono state rese disponibili per l’intero triennio 2027-2029, con l’obiettivo di garantire agli enti locali maggiore autonomia, certezza finanziaria e continuità nella programmazione dei servizi.