TOBLINO. Paura nel pomeriggio lungo la ss45 bis della Gardesana, all’altezza del Castello di Toblino, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto in prossimità di una curva. Il bilancio è di sette persone coinvolte, ma fortunatamente nessuna avrebbe riportato ferite gravi.



La dinamica è ancora in fase di accertamento. All’origine dello schianto ci sarebbe una lieve invasione della corsia opposta. Una delle vetture avrebbe inizialmente urtato una prima macchina, sfiorandola, per poi finire contro una seconda auto in un impatto più violento.



Tra le persone coinvolte ci sarebbero anche un papà con i suoi due bambini. Pesanti i disagi alla circolazione.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Calavino, Lasino e Padergnone, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai coinvolti, anche con l’utilizzo delle pinze idrauliche.