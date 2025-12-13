PADERGNONE. Grave incidente stradale questo pomeriggio, sabato 13 dicembre, nel territorio comunale di Vallelaghi, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo la viabilità che attraversa l’abitato.



Nello schianto sono rimaste coinvolte otto persone. Le condizioni dei feriti hanno richiesto un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con due elicotteri e tre ambulanze, oltre ai vigili del fuoco volontari di Lasino, Padergnone e Vezzano, affiancati dai permanenti di Trento. Per liberare gli occupanti è stato necessario utilizzare le pinze idrauliche.



Una delle vetture, diretta verso Riva del Garda, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con un’auto che procedeva in direzione Trento. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.



L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione.