LAGO DI TOBLINO. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del Lago di Toblino, interessando un'area di circa un ettaro di vegetazione.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.20 da alcune sterpaglie lungo la SS45 bis. A rendere più difficili le operazioni di spegnimento è stato il forte vento dell'Ora del Garda, che ha alimentato rapidamente il fronte del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari dei corpi di Calavino, Vezzano, Lasino, Terlago, Cavedine e Padergnone, supportati dall'elicottero del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

Grazie al rapido intervento delle squadre, il rogo è stato circoscritto e, nel corso del pomeriggio, è stato portato sotto controllo. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area sono proseguite per evitare eventuali riprese delle fiamme.