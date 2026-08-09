VEZZANO. È stato necessario anche un volo notturno dell'elicottero di soccorso per l'incidente avvenuto sabato sera, 8 agosto, lungo la Gardesana, nel territorio di Vallelaghi.

L'allarme è scattato attorno alle 23, quando due automobili sono entrate in collisione nei pressi dell'accesso a Vezzano. Una delle vetture, con targa tedesca, viaggiava verso Riva del Garda. Nell'urto è rimasta ferita una donna, trasferita in elicottero al Santa Chiara di Trento. Gli altri coinvolti sono stati soccorsi dalle ambulanze.

Alle operazioni hanno partecipato i vigili del fuoco di Vezzano, Padergnone e Trento. Gli accertamenti sulla dinamica affidati alla polizia locale di Trento.