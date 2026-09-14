TOBLINO. Incidente e traffico in tilt questa mattina sulla Ss45 bis, poco dopo Castel Toblino, dove un furgone e un'auto si sono scontrati frontalmente. L'impatto è avvenuto nelle ore di punta, provocando pesanti rallentamenti lungo la Gardesana e ripercussioni sulla circolazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il furgone potrebbe essere finito sulla corsia opposta durante una manovra di sorpasso di un camion. Proprio in quel momento dalla direzione contraria sarebbe arrivata l'auto, con lo scontro che è stato inevitabile. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità.

A bordo della vettura si trovavano le due persone rimaste ferite. Nessuno è rimasto incastrato negli abitacoli e, dopo le prime valutazioni, le loro condizioni sono risultate non gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Calavino, i carabinieri della stazione di Lasino, il personale della gestione strade e i sanitari arrivati da Trento e da Arco.

Le operazioni di soccorso e la necessità di mettere in sicurezza la carreggiata hanno inevitabilmente avuto conseguenze sulla viabilità. Il traffico, particolarmente intenso a quell'ora della mattina, è rimasto fortemente rallentato, con code e disagi per gli automobilisti in transito sulla Gardesana.