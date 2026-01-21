CAVEDINE. Ha patteggiato una pena di 14 mesi il conducente dell'auto che il 2 luglio 2023 centrò frontalmente la moto su cui viaggiavano Marco Carner, 57 anni, residente a Brusino (frazione di Cavedine), e la moglie Gabriella Pedrotti. Carner, portato in gravissime condizioni al Santa Chiara, si spense dopo poche ore nel reparto di rianimazione.



Lo schianto mortale avvenne lungo la Gardesana, poco prima dell'abitato di Vezzano, al chilometro 142 della statale 45 bis, in località "La Fonda". La coppia di motociclisti, che stava rientrando a casa in valle dei Laghi, viaggiava in sella ad una Honda in direzione Riva del Garda. Dal senso contrario arrivava una Bmw con a bordo cinque persone, fra cui una ragazza di 13 anni, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare residente in Veneto. Marito e moglie erano finiti a terra, incoscienti.



La centrale operativa di Trentino Emergenza aveva mandato a Vezzano due ambulanze e l'autosanitaria, con il medico di centrale che aveva prestato le prime cure sul posto. Carner, apparso fin da subito gravissimo, era stato intubato e trasferito all'ospedale in elicottero.



Secondo gli accertamenti compiuti dai carabinieri di Vaneze, che effettuarono i rilievi supportati dai colleghi di Civezzano e da quelli del radiomobile di Trento, l'incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato della vettura o comunque da un'invasione di carreggiata visto che la moto stava transitando regolarmente sulla sua corsia di marcia. Il conducente della Bmw era stato quindi indagato per omicidio stradale.



Il procedimento, in tribunale a Trento, si è chiuso nei giorni scorsi con un patteggiamento, anche a fronte del pagamento da parte dell'assicurazione. La moglie si era costituita parte civile. Marco Carner, dipendente della ditta Salumi Simonini di Ala, consigliere nel consiglio di amministrazione della Famiglia cooperativa Valle di Cavedine, era un musicista molto apprezzato e conosciuto.