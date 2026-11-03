SARCHE. Scarponcini, gilet ad alta visibilità e quaderni per prendere appunti. Per gli studenti dell’Istituto Guetti di Tione di Trento, la lezione è uscita dalle aule ed è arrivata direttamente in cantiere. Le classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio hanno visitato i lavori della nuova ciclabile Sarche-Limarò, un’opera destinata a rafforzare la mobilità sostenibile e la sicurezza lungo il territorio trentino.

L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di osservare da vicino le prime fasi di realizzazione dell’infrastruttura, confrontandosi con una realtà professionale nella quale le conoscenze tecniche acquisite a scuola trovano applicazione concreta. Un’esperienza che assume un valore particolare anche in vista dell’Esame di Stato, offrendo agli studenti la possibilità di approfondire sul campo temi legati alla progettazione, alla gestione dei lavori e alla sicurezza.

Ad accompagnare la visita sono stati i docenti e alcuni professionisti impegnati nell’opera. Tra loro il progettista e direttore dei lavori Mattia Morghen, il coordinatore per la sicurezza Mauro Baiardo e i rappresentanti delle imprese coinvolte. La presenza dei tecnici ha consentito agli studenti di conoscere le diverse competenze necessarie per portare avanti un intervento infrastrutturale complesso.

«Un’iniziativa positiva che permette agli studenti di entrare in contatto diretto con la realtà del cantiere e con il settore delle infrastrutture, strategico per lo sviluppo del Trentino», ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. La visita, ha aggiunto, rappresenta un’occasione per conoscere le professionalità coinvolte, approfondire gli aspetti tecnici e di sicurezza e comprendere le ricadute delle opere pubbliche sulla comunità.

Sull’importanza del rapporto tra scuola e mondo del lavoro è intervenuta anche l’assessora provinciale all’istruzione Francesca Gerosa. Esperienze di questo tipo, ha sottolineato, valorizzano la didattica attiva e permettono di affiancare alla teoria la pratica, offrendo ai giovani strumenti utili per orientarsi nelle future scelte professionali.

La ciclabile tra Sarche e Limarò: le soluzioni progettuali

Al centro della visita il progetto della ciclabile Sarche-Limarò, promosso dalla Provincia autonoma di Trento insieme agli enti locali e realizzato da imprese trentine. Un intervento che presenta soluzioni tecniche di particolare interesse, anche per il rapporto tra infrastruttura, paesaggio e sicurezza.

Tra gli elementi illustrati agli studenti figura il recupero dei ruderi lungo via Rauten. I fronti degli edifici esistenti saranno consolidati e restaurati, diventando parte integrante dell’imbocco a valle del percorso. La soluzione consentirà di schermare parzialmente il transito e di creare un punto di osservazione panoramico sull’abitato di Sarche.

Il tracciato si svilupperà inoltre lungo il versante rivolto a valle, con l’obiettivo di evitare il traffico veicolare. Prevista anche la realizzazione di una nuova passerella in acciaio per attraversare la strada statale 237.