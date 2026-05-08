VOLANO. Mattinata di disagi lungo la statale 12, dove un incidente stradale ha coinvolto un’auto ibrida e un autoarticolato al chilometro 357 della carreggiata. L’allarme è scattato alle 5.17 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Volano.

I pompieri sono rimasti impegnati per quasi due ore nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo ibrido e nella pulizia della sede stradale, così da consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo l’arteria.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno gestito i rilievi e la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. L’incidente ha però provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nelle prime ore della mattina.