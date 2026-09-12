VILLA LAGARINA. Una visita inaspettata e carica di emozione alla locanda Dal Barba, dove ieri è arrivato Giovanni Allevi. Il celebre pianista e compositore ha trascorso del tempo insieme alle persone che animano la cooperativa sociale, fermandosi ad ascoltare e conoscere da vicino il loro lavoro.

A raccontare l'incontro è stata la stessa locanda Dal Barba attraverso la propria pagina Facebook. «Un'emozione immensa», scrivono dalla cooperativa, ringraziando Allevi non soltanto per la visita, ma anche per l'attenzione e la disponibilità dimostrate durante l'incontro.

Un momento particolarmente speciale è stato quello con Romina, protagonista della fotografia pubblicata sui social. Accanto a lei c'è Allevi e, nell'immagine, compare anche un disegno accompagnato dalla dedica «W Romina!». «Guardate la gioia della nostra Romina in questa foto», è il commento della locanda, che conclude con un invito al musicista: «Grazie Maestro, torna a trovarci quando vuoi!».

La visita ha assunto un significato particolare anche per la natura del progetto Dal Barba, cooperativa sociale che affianca alla ristorazione un percorso di inclusione lavorativa e sociale per persone svantaggiate. La preparazione dei piatti e della pasta diventa così anche occasione di formazione, partecipazione e autonomia, mettendo insieme qualità delle materie prime, passione e solidarietà.