ROVERETO. Ventiquattro persone denunciate, due arresti in flagranza, 47 chilogrammi di hashish e cocaina ricostruiti nel traffico illecito, sette armi e 25 mila euro in contanti sequestrati. È il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Trento, che ha interessato l'intero territorio della Vallagarina.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovereto e condotta dai finanzieri della Compagnia di Rovereto, è iniziata nel settembre 2024. Durante un normale controllo del territorio, i militari hanno fermato un uomo mentre vendeva dosi di hashish nei pressi di un istituto scolastico superiore.

La perquisizione nell'abitazione del sospettato e l'analisi delle chat contenute nel telefono cellulare hanno consentito agli investigatori di ipotizzare l'esistenza di una rete organizzata di spaccio. Secondo quanto ricostruito, la filiera arrivava fino alla vendita al dettaglio di dosi nei pressi di diversi istituti scolastici della Vallagarina.

Le successive attività investigative, sviluppate anche attraverso intercettazioni ambientali, sistemi di localizzazione GPS, perquisizioni domiciliari e l'analisi delle conversazioni su piattaforme di messaggistica e social network, hanno permesso di identificare i presunti componenti della rete. Nel corso delle operazioni sono stati eseguiti ulteriori sequestri di droga e denaro e sono scattati due arresti in flagranza di reato.

Secondo gli inquirenti, il gruppo era composto da 24 persone di diverse nazionalità, ritenute coinvolte in un traffico complessivo di 47 chilogrammi tra hashish e cocaina. Al termine delle indagini, la Procura ha notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'articolo 415 bis del Codice di procedura penale.

L'operazione rientra nell'attività di controllo economico del territorio intensificata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trento, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree frequentate da giovani e minorenni.