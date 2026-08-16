VALLARSA. Tragedia al lago di Speccheri, in Vallarsa, dove una donna 50enne della provincia di Vicenza è morta dopo essere scivolata mentre cercava di raggiungere la riva insieme al figlio.

Secondo le prime informazioni, la donna stava tentando di scendere dal sentiero per avvicinarsi al lago quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata, finendo in acqua.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvarle la vita.

Ogni sforzo si è però rivelato inutile. Per la donna non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso.