VALLAGARINA. Tempo fino al 26 febbraio per presentare domanda di contributo integrativo alla locazione su libero mercato. La norma provinciale è tesa a sostenere i nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge e titolari di un regolare contratto d'affitto.



Si può presentare la domanda se l'attestazione "Icef - edilizia pubblica 2025" non supera il valore di 0,23. Il contributo è calcolato tenendo conto dello stesso Icef e della composizione del nucleo familiare; potrà variare da un minimo di 40 a un massimo di 300 euro mensili e non potrà comunque superare il 50% del canone.Il contributo viene concesso dalla Comunità di valle per 12 mesi e, previa presentazione di una nuova domanda, può essere rinnovato di ulteriori 12.



Salvo casi particolari, individuati dalla normativa provinciale, dopo due periodi consecutivi di erogazione è prevista l'interruzione di un anno. La domanda va presentata online.L'accesso ai "Servizi digitali della Provincia autonoma di Trento" è possibile solo se in possesso di identità digitale Spid o Cie oppure Cps/Cns abilitate. Le graduatorie saranno approvate e rese pubbliche sul sito della Comunità della Vallagarina entro la fine di maggio e, successivamente, sarà cura degli uffici contattare gli utenti giunti in posizione utile nelle graduatorie.