ROVERETO. Tre milioni e mezzo di euro per sostenere gli investimenti dei 17 Comuni della Vallagarina, con un’attenzione particolare a due opere considerate strategiche per un territorio più ampio: la mensa per studenti all’ex Peterlini di Rovereto e il nuovo Polo della protezione civile di Ala. Il Consiglio dei sindaci ha dato il via libera alla ripartizione della quota libera dell’avanzo di amministrazione della Comunità della Vallagarina, dopo il parere favorevole unanime dell’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Un milione di euro viene destinato ai due interventi principali, con 500 mila euro ciascuno. A Rovereto le risorse serviranno per gli arredi della mensa studentesca nell’ex Peterlini, mentre ad Ala contribuiranno alla realizzazione del Polo della protezione civile, destinato a ospitare Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Stella d’oro. «I due progetti erano già stati condivisi e comunicati», ha spiegato il presidente della Comunità Alberto Scerbo, sottolineando la possibilità di presentarli in maniera più approfondita all’assemblea.

Gli altri 2,5 milioni di euro vengono distribuiti tra tutti i 17 Comuni, compresi nuovamente Ala e Rovereto, per finanziare interventi che possano essere avviati entro la fine del 2026. Ad Ala vanno altri 195 mila euro per biblioteca e adeguamento antincendio, mentre Rovereto riceve ulteriori 318 mila euro per il compendio ex Peterlini. A Mori sono destinati oltre 202 mila euro per l’ex Malga Somator, ad Avio 163 mila per il parcheggio di via Masse a Sabbionara e a Villa Lagarina 142 mila per le strade comunali.

Tra gli altri finanziamenti figurano 136 mila euro a Vallarsa per il cimitero di Obra, 130 mila a Besenello per l’acquedotto di Acquaviva, 126 mila a Isera per la viabilità di Campian e una cifra analoga a Trambileno per le strade. Pomarolo riceve 121 mila euro per un parcheggio, Calliano 115 mila per gli spogliatoi del campo di calcetto, Nogaredo 112 mila per fognatura e acquedotto di via Matalon, Nomi 106 mila per un nuovo marciapiede e Ronzo-Chienis 103 mila per la nuova sede comunale.

Risorse anche per Brentonico, dove sono previsti diversi interventi alla palestra, agli impianti sportivi e alla biblioteca, per Terragnolo, con la tettoia della Borcola e lavori alla viabilità, e per Volano, dove i fondi serviranno all’integrazione della rete dell’acquedotto e alle asfaltature successive ai lavori sui sottoservizi. La ripartizione complessiva dei 3,5 milioni di euro è stata approvata all’unanimità.



L’elenco dei finanziamenti