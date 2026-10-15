RONZO CHIENIS. Un nuovo asilo nido da 20 posti e un presidio operativo del Soccorso alpino per rendere più sicuri gli interventi in montagna. Doppia inaugurazione questa mattina 15 ottobre a Ronzo Chienis, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, del presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e del sindaco Gianni Carotta.

Il nuovo nido, entrato in funzione a settembre, è stato realizzato sopra la palestra comunale e sostituisce la precedente sede presso la scuola dell’infanzia. La capienza passa da 18 a 20 bambini. L’opera ha beneficiato di circa 560mila euro di fondi Pnrr e 118mila euro provinciali, oltre a contributi per arredi e attrezzature. La gestione è affidata alla Cooperativa Bellesini.

«Investire nei servizi per l’infanzia significa sostenere concretamente le famiglie e rendere attrattivi i paesi di montagna», ha sottolineato Fugatti, ricordando un incremento delle nascite in Trentino di circa l’8% rispetto agli anni precedenti. Il sindaco Carotta ha evidenziato come la struttura sia stata completata in appena 18 mesi, grazie alla collaborazione tra istituzioni, tecnici e volontari.

Inaugurato anche il nuovo presidio del Soccorso alpino della Vallagarina, ospitato in locali concessi gratuitamente dal Comune. Dispone di un garage per due mezzi, tra cui un fuoristrada Defender attrezzato, e di spazi di servizio. La sede permetterà ai soccorritori della Val di Gresta di partire direttamente dal territorio, riducendo i tempi di intervento. «La capillarità è fondamentale», ha ricordato il presidente del Soccorso alpino Walter Cainelli, sottolineando il ruolo degli oltre 800 operatori attivi in Trentino.