AVIO.«Un vero dramma, siamo vicini ai fratelli Rigatti e a tutti i lavoratori dell'azienda agricola. Adesso l'importante è riuscire quanto prima a rimettersi in piedi e ripartire». Il sindaco di Avio Ivano Fracchetti è rimasto fino a notte fatta all'interno della stalla, al fianco dei soccorritori e dei titolari dell'azienda agricola, durante lo spegnimento dell'incendio.

Come Comune ha messo a disposizione tutto quello che poteva per facilitare le operazioni e dare un aiuto ed ha accompagnato gli ispettori dei vigili del fuoco e i Rigatti nel sopralluogo nella stalla, una volta spento l'incendio, anche e soprattutto per fare il conto degli animali morti.

«Sono davvero addolorato per quanto successo - il commento del presidente degli allevatori del Trentino, Giacomo Broch - conosco personalmente i fratelli Rigatti, ho parlato con Elia giovedì scorso, a un incontro fra allevatori. Sono un'azienda seria che lavora molto bene. Sono sicuro che avranno la forza e soprattutto la volontà per ripartire».

Ieri pomeriggio, il Comune di Ala, nelle ore in cui si è propagato l'incendio, ha emesso un allarme invitando, con un messaggio sui social, i propri cittadini a rimanere in casa e a tenere le finestre chiuse fino alla conclusione delle operazioni di spegnimento delle fiamme.