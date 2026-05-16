ALA. Guida a zig zag, sorpassi azzardati e un tasso alcolemico oltre tre volte superiore ai limiti di legge. Si è concluso con il ritiro della patente e una denuncia all'autorità giudiziaria l'intervento della Polizia intercomunale di Ala-Avio, che nella serata di venerdì 15 maggio ha fermato un automobilista protagonista di una serie di manovre pericolose lungo la strada provinciale SP90.



L'episodio è avvenuto attorno alle 19, poco a nord di Pilcante, dove una pattuglia ha deciso di imporre l'alt a un veicolo che procedeva in modo ritenuto pericoloso. Poco prima, secondo quanto accertato dagli agenti, il conducente aveva superato un mezzo pesante in curva e in condizioni di scarsa visibilità, una manovra che avrebbe potuto provocare conseguenze gravi per la sicurezza della circolazione.



Non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Un altro automobilista che seguiva il mezzo ha infatti segnalato agli agenti ulteriori comportamenti rischiosi, riferendo di una guida a zig zag e a velocità sostenuta. Le modalità di marcia avrebbero creato più situazioni di pericolo lungo il tratto stradale. Per il sorpasso ritenuto pericoloso gli agenti hanno disposto una prima sospensione della patente, come previsto dal Codice della strada.



Insospettiti dal comportamento del conducente, gli operatori hanno poi eseguito un controllo preliminare sul tasso alcolemico. Il test ha dato esito positivo e l'uomo è stato accompagnato al comando per ulteriori accertamenti. L'alcooltest ha evidenziato un valore superiore a tre volte il limite consentito dalla legge, rientrando nella fascia più grave prevista dalla normativa. È così scattato un ulteriore ritiro della patente, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea. L'automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.