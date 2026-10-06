ALA. Un'operazione da 6,8 milioni di euro per mantenere ad Ala la produzione di Tumedei e garantire 94 posti di lavoro. È stato siglato il protocollo d'intesa tra Trentino Sviluppo, Tumedei Spa, il gruppo neozelandese Skellerup Holdings e Future Srl, proprietaria dell'immobile. L'accordo prevede che Trentino Sviluppo acquisti lo stabilimento nel quale l'azienda produce membrane in tecnopolimeri, per poi concederlo in locazione alla stessa società.

L'intervento nasce dopo la decisione della proprietà dell'immobile di mettere in vendita il compendio. La ricerca di una sede alternativa avrebbe comportato difficoltà e costi rilevanti, con il rischio di un trasferimento dell'attività produttiva fuori dal territorio. L'intesa permette invece a Tumedei di restare nello stabilimento storico, impegnandosi per più anni a mantenere in Trentino la produzione e livelli occupazionali pari a 94 unità lavorative annue.

Tumedei fa parte di Skellerup Holdings, gruppo internazionale con sede legale in Nuova Zelanda, circa 800 occupati e ricavi complessivi indicati in 196 milioni di euro. L'azienda di Ala progetta e produce componenti tecnici destinati a diversi mercati internazionali. Per il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, l'accordo consente di salvaguardare lavoro e competenze e, allo stesso tempo, di rafforzare la presenza sul territorio di una realtà manifatturiera inserita in un gruppo internazionale.

Il presidente di Trentino Sviluppo Giuseppe Consoli sottolinea come l'operazione abbia l'obiettivo di garantire continuità industriale ed evitare la delocalizzazione. Soddisfazione anche da parte del gruppo: Graham Rodney Leaming, ceo di Skellerup Holdings, e Olivier Marin, amministratore delegato di Tumedei, evidenziano la possibilità di preservare il know-how tecnologico e il personale qualificato, mantenendo Ala come sede strategica per le attività del gruppo nell'Europa continentale e per i futuri investimenti.