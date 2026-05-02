TRAMBILENO. Notte di lavoro per i soccorritori in frazione Clocchi, dove un incendio ha interessato la copertura di un edificio residenziale tra l’1 e il 2 maggio. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 4, quando dal tetto dello stabile si sono sprigionate le prime fiamme. L’intervento rapido dei vigili del fuoco volontari, arrivati da più corpi del territorio, ha permesso di contenere il rogo e impedirne la propagazione agli appartamenti sottostanti.



Per motivi di sicurezza una decina di residenti è stata fatta uscire dall’edificio durante le operazioni. Nessuno ha riportato conseguenze, ma la situazione è stata monitorata per tutta la durata dell’intervento.



Spente le fiamme in circa un’ora, restano ora da chiarire le cause dell’episodio. I tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per valutare le condizioni della struttura e consentire il rientro graduale degli occupanti nelle parti non coinvolte. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco volontari di Trambileno, Rovereto, Mori, Vallarsa, Isera, Villa Lagarina e Volano.