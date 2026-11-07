TRAMBILENO. Una colonna di fumo nel buio, le fiamme che illuminano un prato e decine di rotoballe ridotte in cenere. È il bilancio dell’incendio scoppiato nelle prime ore di sabato 7 novembre a Trambileno, dove un deposito di foraggio all’aperto è stato devastato dal fuoco.

Erano circa le 4.30 del mattino quando è partita la richiesta di intervento ai vigili del fuoco volontari. A bruciare era una grande quantità di materiale agricolo sistemato in un’area verde. Il fuoco ha interessato i voluminosi cilindri di foraggio, avvolti in teli di plastica, provocando un’intensa fumata.

I pompieri si sono impegnati nelle operazioni di spegnimento fino a riportare la situazione sotto controllo. Il bilancio è pesante: circa 80 rotoballe sono state completamente distrutte. Una perdita consistente di foraggio, mentre non sono ancora disponibili indicazioni sull’ammontare del danno economico.

Rimane aperto l’interrogativo sull’origine dell’incendio. Le circostanze che hanno portato allo sviluppo delle fiamme sono infatti oggetto di accertamenti. Saranno le verifiche a stabilire da dove sia partito il fuoco e quali fattori abbiano determinato il rogo nelle campagne di Trambileno.

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