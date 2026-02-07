ROVERETO. Tragico incidente ferroviario, nella mattinata di oggi, presso la stazione di Mori.

Secondo le prime informazioni, una persona anziana sarebbe deceduta dopo essere stata urtata da un convoglio Frecciarossa in transito verso Trento.

È successo intorno alle 10 di questa mattina: immediati i soccorsi. Sul posto è anche atterrato l’elicottero con l’équipe di emergenza, ma è decollato poco dopo, vuoto: per la persona investita nion c’è stato nulla da fare.

Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso la circolazione dei treni è stata interrotta, con ritardi e rischio di cancellazioni su tutta la linea del Brennero.

Fermato anche il Frecciarossa che ha urtato la persona deceduta.