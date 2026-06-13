MORI. L'assessore provinciale alla salute e politiche sociali Mario Tonina ha visitato ieri le strutture dell'Associazione Villa Mecca-Dal Rì Impresa Sociale ETS, realtà che da decenni opera in Vallagarina nel campo della riabilitazione e dell'inclusione delle persone con disagio psichico. Con lui erano presenti Monica Zambotti, dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, e Roberto Pallanch, dirigente dell'Umse Disabilità e integrazione socio sanitaria.



Ad accogliere la delegazione provinciale il presidente Flavio Chizzola, il direttore Maurizio Passerini, i componenti del Consiglio di amministrazione, il sindaco di Mori Nicola Mazzucchi e il parroco don Nicola. La visita ha interessato le sedi di Villa Mecca a Loppio e Villa Argia a Mori, dove vengono svolte attività residenziali e semiresidenziali rivolte ad adulti con fragilità psichiche. Attualmente le strutture ospitano dieci persone.



L'associazione guarda inoltre a un possibile ampliamento delle proprie attività, mantenendo al centro la promozione dell'autonomia personale, delle relazioni sociali e dell'inclusione nella comunità. Un ruolo importante è affidato ai laboratori e alle attività agricole, considerati strumenti concreti di crescita, formazione e inserimento sociale per gli utenti.



«Abbiamo voluto visitare personalmente questa realtà per conoscere da vicino il lavoro che viene svolto ogni giorno e acquisire elementi utili a una valutazione completa delle prospettive future», ha spiegato Mario Tonina. Fondata nel 1976 da don Malacarne, l'Associazione Villa Mecca-Dal Rì rappresenta un punto di riferimento provinciale nella riabilitazione psichiatrica. Per il 2026 è previsto un finanziamento di 529 mila euro a sostegno delle attività, che comprendono cinque posti residenziali a Mori, cinque a Loppio e due posti semiresidenziali nella sede di Loppio. La visita si è conclusa con un confronto sulle prospettive di sviluppo dei servizi e sulle future risposte da garantire alle famiglie e alle persone che vivono situazioni di fragilità.