BRENTONICO. Mattinata di caos a Brentonico, quella di oggi 12 dicembre, quando un autoarticolato si è incastrato in una strada non adatta alle dimensioni del mezzo pesante. L'allarme è scattato poco dopo le 6.30.



Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Brentonico, supportate dalla gru dei permanenti di Trento e dalle forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area gestendo il traffico. Le operazioni di recupero nel paese trentino si sono rivelate particolarmente complesse e delicate: sono state necessarie quasi cinque ore di lavoro incessante per sollevare il bilico.



La strada di Brentonico è stata riaperta soltanto nel primo pomeriggio, permettendo il graduale ritorno alla normalità della viabilità.