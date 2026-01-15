BESENELLO. Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, lungo la SS 12, alle porte del paese. L’impatto si è verificato attorno alle 14.15 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per la gestione dell’emergenza e della viabilità. A seguito dello scontro, due persone sono rimaste ferite e sono state assistite dal personale sanitario sul posto.



I vigili del fuoco volontari di Besenello, allertati alle 14.18, hanno operato per la messa in sicurezza dell’area, il controllo dei veicoli coinvolti e il supporto alle operazioni sanitarie. Contestualmente è stata gestita la circolazione lungo l’arteria, con inevitabili rallentamenti durante le fasi di soccorso e ripristino delle condizioni di sicurezza.



Sul posto sono intervenuti un’autosanitaria e due ambulanze. I feriti, entrambi uomini, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Rovereto. Un paziente di 61 anni è stato classificato come a rischio, mentre l’altro, di 54 anni, come non a rischio. Le loro condizioni sono state valutate dai sanitari durante il trasporto in ospedale.



Presenti anche le forze dell’ordine e il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di competenza.