ALA. Incidente stradale questa mattina, lunedì 12 ottobre, lungo la statale 12 dell’Abetone e del Brennero, all’altezza di Santa Margherita, nel territorio comunale di Ala. A rimanere coinvolti, nei pressi di un incrocio, sono stati due automobili e un furgone. Il bilancio è di tre persone ferite.

L’allarme è scattato alle 8.03, facendo intervenire i vigili del fuoco volontari di Ala, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e nella gestione della circolazione lungo la statale.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche due ambulanze di Trentino Emergenza, con il personale sanitario che ha prestato assistenza alle tre persone rimaste ferite. I pompieri hanno collaborato con i soccorritori durante le operazioni.

Presenti inoltre gli agenti della polizia locale di Ala e della polizia stradale, insieme al personale del Servizio gestione strade della Provincia. Le forze dell’ordine sono intervenute per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.



(foto Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino)