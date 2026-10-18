ROVERETO. Sono 194 le studentesse e gli studenti premiati dalla Cassa Rurale Vallagarina con una borsa di studio per gli ottimi risultati ottenuti nel proprio percorso di formazione. Complessivamente l’istituto ha messo a disposizione 70mila euro, destinati a ragazzi delle scuole superiori, universitari, partecipanti a corsi di specializzazione post-laurea e a chi ha conseguito la laurea lavorando.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Progetto Manifattura, a Rovereto. Per i premiati si è tenuto l’incontro «A.I. Lo specchio che amplifica», guidato dal professor Federico Betta, dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, alle sue opportunità e ai suoi rischi e agli strumenti utili per lo studio. Nel frattempo i genitori hanno partecipato a una visita guidata della struttura.

«Questo appuntamento ci offre l’opportunità di incontrare giovani meritevoli del nostro territorio che stanno costruendo il proprio futuro – ha detto il presidente Maurizio Maffei –. Vogliamo mantenere un dialogo aperto con loro, offrire sostegno e far conoscere il valore di una banca cooperativa vicina alle comunità». Il direttore Giuliano Deimichei ha aggiunto che «la solidità dell’istituto consente di destinare risorse importanti al territorio, alle associazioni e alle nuove generazioni». Presenti anche il vicedirettore Adriano Deimichei e Roberta Cuel, componente del consiglio di amministrazione e della commissione borse di studio.

Spazio anche all’educazione previdenziale: ai premiati è stata offerta la possibilità di aumentare di 100 euro la borsa di studio aderendo al Fondo Pensione Plurifonds o effettuando un versamento aggiuntivo.

I premiati

Scuole superiori: 

    • Maria Andreolli
    • Micol Isabella Arena
    • Jacopo Arzoni
    • Lucrezia Bais
    • Giorgia Baroni
    • Emma Battistotti
    • Tommaso Graziano Bazzanella
    • Michele Bazzanella
    • Lisa Bebber
    • Elia Beccherle
    • Martino Beltrami
    • Francesco Maria Bertagnin
    • Federico Bertagnin
    • Silvia Bolgheroni
    • Serena Bolgheroni
    • Cloe Bonafini
    • Sabah Boutahir
    • Valentina Brunelli
    • Vittoria Camparsi
    • Jessica Campostrini
    • Letizia Campostrini
    • Michelle Carcereri
    • Anna Cattadori
    • Giacomo Cavagna
    • Laura Cavagna
    • Aurora Cavagna
    • Samuele Cavagna
    • Vittoria Cazzador
    • Zoe Ceschi
    • Gioia Chesini
    • Alessandra Ciuciu
    • Giorgia Colombo
    • Martina Conti
    • Mattia Cordeschi
    • Matilde Corno
    • Giada Cozza
    • Stefano Cristoforetti
    • Thomas Cuel
    • Andrea Dal Corso
    • Laura Daldosso
    • Even Debiasi
    • Elisa Deimichei
    • Alessio Deimichei
    • Nicolò Di Giuseppe
    • Thomas Dose
    • Elisa Erbisti
    • Samuele Facciotti
    • Viola Farinati
    • Manuel Fattorelli
    • Giacomo Fellini
    • Carolina Fontanari
    • Pietro Fracchetti
    • Sofia Fracchetti
    • Beatrice Armida Frisinghelli
    • Chiara Fumanelli
    • Camilla Fumanelli
    • Nicole Fusina
    • Emma Gaiga
    • Anita Gandini
    • Marta Gasparini
    • Eleonora Gios
    • Alessandro Girlanda
    • Laura Giuliani
    • Nicole Giuliani
    • Alice Giuliani
    • Thomas Grandi
    • Laura Kircanski
    • Nicolò Longo Gjoka
    • Aurora Sofia Lubian
    • Alessandro Lucchi
    • Luca Maltauro
    • Elena Maranelli
    • Rebecca Marasca
    • Irene Marasca
    • Giada Marasca
    • Alice Martini
    • Federico Mattei
    • Alberto Mazzi
    • Letizia Mazzurana
    • Azzurra Mazzurana
    • Virginia Meneghini
    • Fabiana Modena
    • Giulio Mondini
    • Jacopo Mondini
    • Francesca Mutinelli
    • Sofia Nicolodi
    • Elisa Nicolodi
    • Saira Osmic
    • Davide Osti
    • Greta Paggi
    • Chiara Papa
    • Giada Pelanda
    • Giulia Pezzè
    • Massimo Pilati
    • Attilio Pinelli
    • Noemi Pinter
    • Lidia Pinter
    • Martina Pizzini
    • Luisa Steliana Pode
    • Sofia Port
    • Benedetta Potrich
    • Emma Prati
    • Anna Ravelli
    • Francesca Robol
    • Silvia Robol
    • Francesco Carmine Rotella
    • Anna Rubega
    • Giorgia Sadler
    • Gabriele Salvaterra
    • Davide Salvetti
    • Manuel Sannicolò
    • Davide Sartori
    • Benedetta Sartori
    • Emma Segattini
    • Nicolas Squarzoni
    • Alice Todeschi
    • Ada Tognotti
    • Michelle Tomasi
    • Mariam Tomasi
    • Anna Tomezzoli
    • Elena Trainotti
    • Gaia Trainotti
    • Martina Trappolin
    • Stella Trevisan
    • Aurora Valbusa
    • Vanessa Valduga
    • Lavinia Valentini
    • Gloria Valle
    • Giada Veronesi
    • Antonia Penelope Vezzali
    • Alison Vicentini
    • Gabriele Villa
    • Lisa Visintainer
    • Giulio Zanandreis
    • Diana Zandonai
    • Stefano Zandrini
    • Mariasole Zantedeschi
    • Martina Zendri
    • Matteo Zomer

Laurea triennale/Its: 

    • Virginia Anderloni
    • Anna Begnini
    • Gloria Bernardi
    • Elisa Campostrini
    • Beatrice Chizzola
    • Caterina Corsi
    • Luca Deimichei
    • Filippo Pomari
    • Federica Francesconi
    • Alice Frapporti
    • Adele Galvagni
    • Lisa Luzzi
    • Giorgia Marchesi
    • Filippo Miorandi
    • Emilio Pacher
    • Chiara Potrich
    • Michele Rizzi
    • Anna Robol
    • Maria Schiavo
    • Alice Sega
    • Alessia Serafini
    • Nicole Speziosi
    • Marco Veronesi
    • Sofia Vignati

Laurea magistrale: 

    • Andrea Bonvini
    • Miriam Carpentari
    • Sebastiano Cauzzi
    • Matteo Emanuelli
    • Giulia Emanuelli
    • Katia Grossule
    • Chiara Maranelli
    • Francesca Mattei
    • Christian Moiola
    • Michele Pezzedi
    • Alessandro Rech
    • Aurora Salvetti
    • Edoardo Simonetti
    • Alessandro Tognotti
    • Davide Tonelli
    • Cecilia Torboli
    • Giulia Zendri

Laurea a ciclo unico: 

    • Vira Artymovska
    • Angela Bazzanella
    • Silvia Bonazza
    • Benedetta Facchinelli
    • Debora Rizzi

Corsi di specializzazione post-laurea: 

    • Anna Azzolini
    • Arianna Cavagna
    • Petra Fasoli
    • Melania Fasoli
    • Nazzarena Fracchetti
    • Vittoria Pomari
    • Alessia Torboli
    • Riccardo Volpi

Laurea conseguita lavorando: 

    • Maria Chiara Salvetti