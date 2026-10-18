ROVERETO. Sono 194 le studentesse e gli studenti premiati dalla Cassa Rurale Vallagarina con una borsa di studio per gli ottimi risultati ottenuti nel proprio percorso di formazione. Complessivamente l’istituto ha messo a disposizione 70mila euro, destinati a ragazzi delle scuole superiori, universitari, partecipanti a corsi di specializzazione post-laurea e a chi ha conseguito la laurea lavorando.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Progetto Manifattura, a Rovereto. Per i premiati si è tenuto l’incontro «A.I. Lo specchio che amplifica», guidato dal professor Federico Betta, dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, alle sue opportunità e ai suoi rischi e agli strumenti utili per lo studio. Nel frattempo i genitori hanno partecipato a una visita guidata della struttura.

«Questo appuntamento ci offre l’opportunità di incontrare giovani meritevoli del nostro territorio che stanno costruendo il proprio futuro – ha detto il presidente Maurizio Maffei –. Vogliamo mantenere un dialogo aperto con loro, offrire sostegno e far conoscere il valore di una banca cooperativa vicina alle comunità». Il direttore Giuliano Deimichei ha aggiunto che «la solidità dell’istituto consente di destinare risorse importanti al territorio, alle associazioni e alle nuove generazioni». Presenti anche il vicedirettore Adriano Deimichei e Roberta Cuel, componente del consiglio di amministrazione e della commissione borse di studio.

Spazio anche all’educazione previdenziale: ai premiati è stata offerta la possibilità di aumentare di 100 euro la borsa di studio aderendo al Fondo Pensione Plurifonds o effettuando un versamento aggiuntivo.

I premiati

Scuole superiori:

Maria Andreolli Micol Isabella Arena Jacopo Arzoni Lucrezia Bais Giorgia Baroni Emma Battistotti Tommaso Graziano Bazzanella Michele Bazzanella Lisa Bebber Elia Beccherle Martino Beltrami Francesco Maria Bertagnin Federico Bertagnin Silvia Bolgheroni Serena Bolgheroni Cloe Bonafini Sabah Boutahir Valentina Brunelli Vittoria Camparsi Jessica Campostrini Letizia Campostrini Michelle Carcereri Anna Cattadori Giacomo Cavagna Laura Cavagna Aurora Cavagna Samuele Cavagna Vittoria Cazzador Zoe Ceschi Gioia Chesini Alessandra Ciuciu Giorgia Colombo Martina Conti Mattia Cordeschi Matilde Corno Giada Cozza Stefano Cristoforetti Thomas Cuel Andrea Dal Corso Laura Daldosso Even Debiasi Elisa Deimichei Alessio Deimichei Nicolò Di Giuseppe Thomas Dose Elisa Erbisti Samuele Facciotti Viola Farinati Manuel Fattorelli Giacomo Fellini Carolina Fontanari Pietro Fracchetti Sofia Fracchetti Beatrice Armida Frisinghelli Chiara Fumanelli Camilla Fumanelli Nicole Fusina Emma Gaiga Anita Gandini Marta Gasparini Eleonora Gios Alessandro Girlanda Laura Giuliani Nicole Giuliani Alice Giuliani Thomas Grandi Laura Kircanski Nicolò Longo Gjoka Aurora Sofia Lubian Alessandro Lucchi Luca Maltauro Elena Maranelli Rebecca Marasca Irene Marasca Giada Marasca Alice Martini Federico Mattei Alberto Mazzi Letizia Mazzurana Azzurra Mazzurana Virginia Meneghini Fabiana Modena Giulio Mondini Jacopo Mondini Francesca Mutinelli Sofia Nicolodi Elisa Nicolodi Saira Osmic Davide Osti Greta Paggi Chiara Papa Giada Pelanda Giulia Pezzè Massimo Pilati Attilio Pinelli Noemi Pinter Lidia Pinter Martina Pizzini Luisa Steliana Pode Sofia Port Benedetta Potrich Emma Prati Anna Ravelli Francesca Robol Silvia Robol Francesco Carmine Rotella Anna Rubega Giorgia Sadler Gabriele Salvaterra Davide Salvetti Manuel Sannicolò Davide Sartori Benedetta Sartori Emma Segattini Nicolas Squarzoni Alice Todeschi Ada Tognotti Michelle Tomasi Mariam Tomasi Anna Tomezzoli Elena Trainotti Gaia Trainotti Martina Trappolin Stella Trevisan Aurora Valbusa Vanessa Valduga Lavinia Valentini Gloria Valle Giada Veronesi Antonia Penelope Vezzali Alison Vicentini Gabriele Villa Lisa Visintainer Giulio Zanandreis Diana Zandonai Stefano Zandrini Mariasole Zantedeschi Martina Zendri Matteo Zomer



Laurea triennale/Its:

Virginia Anderloni Anna Begnini Gloria Bernardi Elisa Campostrini Beatrice Chizzola Caterina Corsi Luca Deimichei Filippo Pomari Federica Francesconi Alice Frapporti Adele Galvagni Lisa Luzzi Giorgia Marchesi Filippo Miorandi Emilio Pacher Chiara Potrich Michele Rizzi Anna Robol Maria Schiavo Alice Sega Alessia Serafini Nicole Speziosi Marco Veronesi Sofia Vignati



Laurea magistrale:

Andrea Bonvini Miriam Carpentari Sebastiano Cauzzi Matteo Emanuelli Giulia Emanuelli Katia Grossule Chiara Maranelli Francesca Mattei Christian Moiola Michele Pezzedi Alessandro Rech Aurora Salvetti Edoardo Simonetti Alessandro Tognotti Davide Tonelli Cecilia Torboli Giulia Zendri



Laurea a ciclo unico:

Vira Artymovska Angela Bazzanella Silvia Bonazza Benedetta Facchinelli Debora Rizzi



Corsi di specializzazione post-laurea:

Anna Azzolini Arianna Cavagna Petra Fasoli Melania Fasoli Nazzarena Fracchetti Vittoria Pomari Alessia Torboli Riccardo Volpi



Laurea conseguita lavorando: