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ROVERETO. Sono 194 le studentesse e gli studenti premiati dalla Cassa Rurale Vallagarina con una borsa di studio per gli ottimi risultati ottenuti nel proprio percorso di formazione. Complessivamente l’istituto ha messo a disposizione 70mila euro, destinati a ragazzi delle scuole superiori, universitari, partecipanti a corsi di specializzazione post-laurea e a chi ha conseguito la laurea lavorando.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Progetto Manifattura, a Rovereto. Per i premiati si è tenuto l’incontro «A.I. Lo specchio che amplifica», guidato dal professor Federico Betta, dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, alle sue opportunità e ai suoi rischi e agli strumenti utili per lo studio. Nel frattempo i genitori hanno partecipato a una visita guidata della struttura.
«Questo appuntamento ci offre l’opportunità di incontrare giovani meritevoli del nostro territorio che stanno costruendo il proprio futuro – ha detto il presidente Maurizio Maffei –. Vogliamo mantenere un dialogo aperto con loro, offrire sostegno e far conoscere il valore di una banca cooperativa vicina alle comunità». Il direttore Giuliano Deimichei ha aggiunto che «la solidità dell’istituto consente di destinare risorse importanti al territorio, alle associazioni e alle nuove generazioni». Presenti anche il vicedirettore Adriano Deimichei e Roberta Cuel, componente del consiglio di amministrazione e della commissione borse di studio.
Spazio anche all’educazione previdenziale: ai premiati è stata offerta la possibilità di aumentare di 100 euro la borsa di studio aderendo al Fondo Pensione Plurifonds o effettuando un versamento aggiuntivo.
I premiati
Scuole superiori:
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- Maria Andreolli
- Micol Isabella Arena
- Jacopo Arzoni
- Lucrezia Bais
- Giorgia Baroni
- Emma Battistotti
- Tommaso Graziano Bazzanella
- Michele Bazzanella
- Lisa Bebber
- Elia Beccherle
- Martino Beltrami
- Francesco Maria Bertagnin
- Federico Bertagnin
- Silvia Bolgheroni
- Serena Bolgheroni
- Cloe Bonafini
- Sabah Boutahir
- Valentina Brunelli
- Vittoria Camparsi
- Jessica Campostrini
- Letizia Campostrini
- Michelle Carcereri
- Anna Cattadori
- Giacomo Cavagna
- Laura Cavagna
- Aurora Cavagna
- Samuele Cavagna
- Vittoria Cazzador
- Zoe Ceschi
- Gioia Chesini
- Alessandra Ciuciu
- Giorgia Colombo
- Martina Conti
- Mattia Cordeschi
- Matilde Corno
- Giada Cozza
- Stefano Cristoforetti
- Thomas Cuel
- Andrea Dal Corso
- Laura Daldosso
- Even Debiasi
- Elisa Deimichei
- Alessio Deimichei
- Nicolò Di Giuseppe
- Thomas Dose
- Elisa Erbisti
- Samuele Facciotti
- Viola Farinati
- Manuel Fattorelli
- Giacomo Fellini
- Carolina Fontanari
- Pietro Fracchetti
- Sofia Fracchetti
- Beatrice Armida Frisinghelli
- Chiara Fumanelli
- Camilla Fumanelli
- Nicole Fusina
- Emma Gaiga
- Anita Gandini
- Marta Gasparini
- Eleonora Gios
- Alessandro Girlanda
- Laura Giuliani
- Nicole Giuliani
- Alice Giuliani
- Thomas Grandi
- Laura Kircanski
- Nicolò Longo Gjoka
- Aurora Sofia Lubian
- Alessandro Lucchi
- Luca Maltauro
- Elena Maranelli
- Rebecca Marasca
- Irene Marasca
- Giada Marasca
- Alice Martini
- Federico Mattei
- Alberto Mazzi
- Letizia Mazzurana
- Azzurra Mazzurana
- Virginia Meneghini
- Fabiana Modena
- Giulio Mondini
- Jacopo Mondini
- Francesca Mutinelli
- Sofia Nicolodi
- Elisa Nicolodi
- Saira Osmic
- Davide Osti
- Greta Paggi
- Chiara Papa
- Giada Pelanda
- Giulia Pezzè
- Massimo Pilati
- Attilio Pinelli
- Noemi Pinter
- Lidia Pinter
- Martina Pizzini
- Luisa Steliana Pode
- Sofia Port
- Benedetta Potrich
- Emma Prati
- Anna Ravelli
- Francesca Robol
- Silvia Robol
- Francesco Carmine Rotella
- Anna Rubega
- Giorgia Sadler
- Gabriele Salvaterra
- Davide Salvetti
- Manuel Sannicolò
- Davide Sartori
- Benedetta Sartori
- Emma Segattini
- Nicolas Squarzoni
- Alice Todeschi
- Ada Tognotti
- Michelle Tomasi
- Mariam Tomasi
- Anna Tomezzoli
- Elena Trainotti
- Gaia Trainotti
- Martina Trappolin
- Stella Trevisan
- Aurora Valbusa
- Vanessa Valduga
- Lavinia Valentini
- Gloria Valle
- Giada Veronesi
- Antonia Penelope Vezzali
- Alison Vicentini
- Gabriele Villa
- Lisa Visintainer
- Giulio Zanandreis
- Diana Zandonai
- Stefano Zandrini
- Mariasole Zantedeschi
- Martina Zendri
- Matteo Zomer
Laurea triennale/Its:
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- Virginia Anderloni
- Anna Begnini
- Gloria Bernardi
- Elisa Campostrini
- Beatrice Chizzola
- Caterina Corsi
- Luca Deimichei
- Filippo Pomari
- Federica Francesconi
- Alice Frapporti
- Adele Galvagni
- Lisa Luzzi
- Giorgia Marchesi
- Filippo Miorandi
- Emilio Pacher
- Chiara Potrich
- Michele Rizzi
- Anna Robol
- Maria Schiavo
- Alice Sega
- Alessia Serafini
- Nicole Speziosi
- Marco Veronesi
- Sofia Vignati
Laurea magistrale:
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- Andrea Bonvini
- Miriam Carpentari
- Sebastiano Cauzzi
- Matteo Emanuelli
- Giulia Emanuelli
- Katia Grossule
- Chiara Maranelli
- Francesca Mattei
- Christian Moiola
- Michele Pezzedi
- Alessandro Rech
- Aurora Salvetti
- Edoardo Simonetti
- Alessandro Tognotti
- Davide Tonelli
- Cecilia Torboli
- Giulia Zendri
Laurea a ciclo unico:
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- Vira Artymovska
- Angela Bazzanella
- Silvia Bonazza
- Benedetta Facchinelli
- Debora Rizzi
Corsi di specializzazione post-laurea:
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- Anna Azzolini
- Arianna Cavagna
- Petra Fasoli
- Melania Fasoli
- Nazzarena Fracchetti
- Vittoria Pomari
- Alessia Torboli
- Riccardo Volpi
Laurea conseguita lavorando:
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- Maria Chiara Salvetti