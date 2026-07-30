ALA. Prosegue l'attività di contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale di Ala. L'ultimo intervento ha riguardato il sottopassaggio di Chizzola, dove nelle scorse settimane era comparso un consistente cumulo di rifiuti composto da mobili rotti, sacchi e altri materiali che avrebbero potuto essere conferiti gratuitamente al Centro raccolta materiali (Crm).

Gli agenti della Polizia Locale Ala-Avio hanno avviato un'indagine per individuare il responsabile dell'abbandono. Al termine degli accertamenti sono riusciti a risalire alla persona ritenuta responsabile che, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli agenti.

L'autore dell'abbandono è stato denunciato all'autorità giudiziaria e ha pagato una sanzione amministrativa di 4.500 euro, già ridotta rispetto all'importo previsto. Inoltre ha provveduto a ripulire completamente l'area, rimuovendo i rifiuti e conferendoli correttamente.

Dopo l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta, spiegano dal Comune, gli episodi di abbandono nelle vicinanze delle isole ecologiche si sono notevolmente ridotti, anche se permangono alcune aree critiche sulle quali si concentrano i controlli della Polizia Locale e di Dolomiti Ambiente.

«La nostra amministrazione è davvero soddisfatta dell'ottimo lavoro che il corpo di Polizia Locale Ala-Avio sta portando avanti, anche con la collaborazione di Dolomiti Ambiente», commenta il sindaco Stefano Gatti. «Queste azioni sono necessarie anche nei confronti dei cittadini rispettosi delle regole, che sono la stragrande maggioranza, e che con dedizione e costanza ci hanno permesso di raggiungere e superare in breve tempo l'80% di raccolta differenziata».