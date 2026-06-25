POMAROLO. Ha aperto le porte della stube di casa, affacciata su piazza Battisti a Pomarolo, trasformandola in uno spazio di condivisione di libri. E così, oltre 2.000 volumi sono stati messi a disposizione della comunità grazie all'iniziativa "Liberi libri".



L'idea nasce da Roberto Adami, ex bibliotecario ora in pensione e grande appassionato di lettura e ricerche storiche, che in collaborazione con l'associazione culturale Castelbarco ha dato vita a uno scambio informale di libri, sia di narrativa che di saggistica. Il prossimo ritrovo, prima della pausa estiva, è fissato per mercoledì 24 giugno alle 20.30.



«A casa - racconta Roberto Adami - avevo circa 2.000 libri negli scatoloni. Una parte erano miei, altri mi erano stati donati da conoscenti che, sapendo della mia passione, preferivano regalarmeli piuttosto che buttarli. Così ho costruito alcuni scaffali e li ho sistemati, ordinandoli anche per argomento».



Non un semplice punto di bookcrossing, ma uno spazio di incontro e condivisione. «Rispetto alle casette di bookcrossing tradizionali, l'apertura di una saletta con i libri permette di incontrarsi e socializzare. Qui si può scegliere liberamente un libro, senza obbligo di restituzione, portarne altri e soprattutto scambiarsi consigli e idee di lettura. In questo modo la piazza si è anche un po' rivitalizzata», aggiunge.



Nei primi tre appuntamenti si è registrata una media di circa 30 presenze a serata. Complessivamente sono stati portati tra 150 e 200 libri e ne sono stati presi tra 250 e 300. Un progetto nato dal basso che non solo incoraggia la lettura, ma contribuisce anche a creare nuovi legami nella comunità. Dopo gli incontri di giugno, l'iniziativa si fermerà per la pausa estiva e riprenderà a settembre.