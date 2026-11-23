ALA - La polemica sull'ipotizzata ricollocazione in un "Parco delle pietre" in Lessinia delle 15 sculture di Parco Bastie, frutto di tre simposi artistici voluti dal Comune, prosegue fra la stampa e i canali social. Parallelamente alle critiche politiche (di «pressapochismo, disinteresse e incuria, scarsa attenzione e sensibilità» verso le opere) espresse sull'Adige da Paolo Mondini, segretario del Pd di Ala ed ex assessore comunale, interviene l'Associazione per la tutela del territorio di Ala.

In un lungo scritto l'associazione ambientalista conia il termine «transumanza dell'arte». Per dire che le diverse amministrazioni comunali faticano ad «affrontare il problema della valorizzazione e prima ancora della salvaguardia del patrimonio culturale alense. Già», argomenta l'associazione di Ala che si dice poco sorpresa della notizia, «perché ogni singola iniziativa intrapresa presenta caratteristiche di aleatorietà progettuale, di improvvisazione, sostenuta da finalità frammentate e confuse».

L'Att richiama il destino dei 18 affreschi che in passato decoravano le abitazioni in centro storico, i capitelli votivi e le condizioni delle vie come fatti culturali ed ambientali che avrebbero meritato più attenzione. «Ora con motivazioni confuse si ipotizza un "percorso d'arte" tra la Sega e Malga Cornafessa costituito dal complesso statuario ora localizzato al parco Bastie. Perché Cornafessa e non altre?», si chiede l'associazione. «Perché isolarle in una lontana periferia fuori contesto senza alcuna pertinenza?».

Quanto al paragone con Arte Sella, letto in questi giorni, il giudizio è sarcastico. Lì, spiega l'associazione, le opere vengono inserite in un percorso artistico nato nel contesto specifico, «nulla di artefatto e forzato. La politica culturale nasce da un progetto, da uno studio interdisciplinare, raramente da una intuizione, non certo da proposte gettate sul tavolo della giunta».

Rispetto ai vandalismi che hanno interessato le sculture a parco Bastie, l'Att pensa che si ripeteranno alla Sega di Ala. «Vedremo le opere trasferite all'alpeggio trovare una incerta avulsa collocazione, essere soggette di scherno, vilipese e sicuramente sottoposte a danni, non certo rimediati».