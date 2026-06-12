MORI. Nuovo passo avanti per il potenziamento delle infrastrutture sportive della Vallagarina. La Giunta provinciale ha approvato il finanziamento dell’intervento di completamento e adeguamento dell’impianto sportivo di via Giovanni XXIII, all’interno della Cittadella dello Sport di Mori. L’opera punta a migliorare la funzionalità dell’intero complesso e a rispondere alle esigenze delle numerose associazioni che utilizzano la struttura per attività agonistiche e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.



L’investimento complessivo ammonta a 1.350.000 euro. La Provincia autonoma di Trento coprirà il 95% della spesa, con un contributo pari a 1.282.500 euro. Secondo il presidente Maurizio Fugatti, l’intervento consentirà di ampliare l’offerta sportiva locale e di ospitare eventi di livello più elevato grazie a servizi adeguati, superando le criticità legate alla carenza di spazi e alla contemporanea presenza di discipline diverse all’interno dell’area.



Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo blocco di spogliatoi interrati, destinati a servire la palestra polifunzionale attualmente in fase di completamento. È inoltre prevista la costruzione di un tunnel seminterrato che collegherà direttamente gli spogliatoi con il campo da hockey e parahockey su prato, migliorando l’accessibilità e la gestione logistica delle attività sportive.



Per Fugatti, il finanziamento rappresenta un investimento strategico non solo per Mori, ma per l’intera Vallagarina. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dello sport come strumento di aggregazione e inclusione sociale, sostenendo il lavoro delle associazioni dilettantistiche e offrendo agli atleti strutture sempre più moderne e funzionali. Con questo intervento la Cittadella dello Sport aggiunge un nuovo tassello al proprio percorso di sviluppo e qualificazione.