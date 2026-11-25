NOGAREDO. Centinaia di viti di Gewürztraminer aromatico tagliate di netto, piante entrate in piena produzione e anni di lavoro compromessi. È il bilancio dell'ennesimo atto vandalico ai danni dell'azienda agricola di Valter Conci e Donatella Grandi, coltivatori diretti e conferitori della cantina Vivallis.

Non si tratta di un episodio isolato. Già nell'agosto del 2026 l'azienda era stata bersaglio di un analogo danneggiamento, preceduto dal taglio degli pneumatici di due vetture. Una successione di episodi sulla quale interviene ora Coldiretti Trentino-Alto Adige, esprimendo una dura condanna e piena solidarietà ai propri associati.

«Quanto accaduto a Nogaredo è un gesto vigliacco e intollerabile che offende l'intero mondo agricolo trentino», sottolinea l'organizzazione. «Dietro ogni filare ci sono anni di sacrifici e investimenti. Chi recide una vite nell'ombra non distrugge solo un raccolto, ma attenta alla dignità del lavoro nei campi».

Coldiretti richiama inoltre il ruolo degli agricoltori nella tutela del paesaggio e nel presidio del territorio, evidenziando come simili danneggiamenti rappresentino una ferita per l'intera comunità. L'organizzazione auspica che venga fatta al più presto piena luce sugli episodi e che i responsabili siano assicurati alla giustizia, garantendo ai due coltivatori tutto il proprio sostegno.