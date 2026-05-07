CALLIANO. Emergono nuovi particolari sul tragico incidente avvenuto nella serata di mercoledì 6 maggio lungo la statale 12, all’altezza di Calliano, dove ha perso la vita Kalid Moukolis, di 32 anni, residente a Trento.

Secondo quanto emerso dalle verifiche successive all’incidente, il giovane era alla guida di un furgone con targa rubata. Il mezzo sarebbe stato sottratto nel pomeriggio di mercoledì nella zona di Mezzolombardo.

L’incidente si è verificato poco dopo le 20.30. Il veicolo, diretto verso nord, avrebbe prima tamponato un’altra auto per poi proseguire a forte velocità fino a schiantarsi contro lo spartitraffico e successivamente contro il muro di un’abitazione privata.

L’impatto è stato violentissimo e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime. I tentativi di rianimazione si sono protratti a lungo, ma senza esito.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Calliano e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rovereto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.